Subversion 1.7 bientôt dans les bacs

La version 1.7 de Subversion va prochainement être publiée. Sans gommer tous les écarts avec les outils de gestions de source décentralisés comme Git ou Mercurial, cette version de subversion apporte des améliorations sympathiques pour les développeurs dont l’organisation reste fidèle à Subversion

Fin des répertoires « .svn » à tous les étages.

Et oui, combien de fois avez vous pesté contre cette kyrielle de répertoires « .svn » que subversion semait dans chaque répertoire, sur ces exports de sources qu’il fallait filtrer, sur la copie d’un répertoire qui se trouvait dans un état instable si il n’avait pas été fait avec le « svn mv » ou avec le plugin qui va bien dans votre IDE ? A partir de la version 1.7, Subversion n’utilisera qu’un seul répertoire .svn à la racine de la working copy.

Contrairement aux versions précédentes, le client Subversion 1.7 ne mettra pas à niveau automatiquement la structure des working copy, il faudra exécuter la commande « svn upgrade » pour mettre à jour la working copy.

A noter que ce nouveau répertoire « .svn » contient une base de données SQLite, l’équipe Subversion déconseille d’accéder directement à cette base de données. Il est également déconseillé de copier une working copy qui est cours de modification par le client svn : la base de donnée copiée risque d’être inutilisable.

Meilleur dialogue client/serveur en HTTP

Subversion abandonne le protocole WebDAV Delta-V pour optimiser le dialogue client/serveur. Attention, pour profiter de ces optimisations, il faut que le client et le serveur soient en version 1.7.

Première version Apache Foundation

Subersion 1.7 est la première version herbergée par la fondation Apache, cela implique un léger changement de licence et surtout, les binaires seront disponibles directement sur le site du projet et non plus chez des tiers.

Cette version 1.7 intègre de nombreuses autres évolutions et corrections, je vous conseille de lire la page dédiée

