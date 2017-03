J’ai enfin eu l’occasion de participer à mon premier Devoxx cette semaine, encore un peu à chaud voici ce qui m’a marqué :

Keynote de S.Janssen

La Keynote a lieu dans une des (la ?) plus grandes salles et elle est retransmise en live dans les autres salles.

Tout l’esprit de Devoxx est représenté par Stephan : fun et sérieux.

Il introduit les trois jours de conférence et termine sur l’annonce de DevoxxFrance via un « One more thing » et une vidéo bien menée.

Un grand moment pour les Français qui attendaient enfin une belle conférence de ce type en France.

Oracle vs Google

Assurément compétents, les speakers de Oracle m’ont appris beaucoup de choses sur l’intégration des closures et sur Jigsaw pour Java 8 … mais que c’est dur de rester accroché, des slides chargés, pas de live coding, des speakers un peu monocordes.

D’un autre coté, que ce soit sur Android ou HTML5, Google a sorti l’artillerie lourde avec beaucoup de conférences par des speakers de grande qualité.

Des bons speakers, du code et/ou des démos, c’est ce que les gens attendent. Même en restant sur le thème Java SE, Josh Bloch arrive à avoir une présentation sympa et accrocheuse .

BOF Java EE

J’ai participé au BOF animé par Alexis Moussine-Pouchkine sur les JSR relatives à Java EE 7.

C’était assez interessant de voir de nombreux « specs leaders » répondre à des questions très pointues et débattre entre eux.

Devoxx est une énorme conférence mais les intervenants sont très accessibles.

BOF JUG

Je crois que j’ai oublié de vous le dire mais j’ai intégré l’équipe d’organisation du Ch’ti JUG il y a quelques mois.

J’ai donc participé avec plaisir à cette rencontre des JUG Leaders. Des représentants d’Oracle étaient présents ainsi que de nombreux JUG Leaders des capitales européennes et d’autres continents (Maroc, Egypte, Brésil, USA, ..)

Oracle semble apprendre vite et faire beaucoup d’efforts en direction des JUGs, bonne nouvelle.

Une large partie de la session a été consacrée au programme « Adopt a JSR« , le JCP est preneur de retour d’information de la part de développeurs et encourage la communauté à s’investir dans les JSR.

Matt Raible

Matt Raible est un spécialiste des frameworks Web et nous a présenté la session la plus hallucinante de ces trois jours, .

Il a aimé venir à Devoxx l’année dernière et c’est imposé un challenge de taille : apprendre Scala pour en faire une session à Devoxx 2011 !

Comme le garçon n’a pas froid aux yeux, il empile de nombreuses technologies dans sa R&D : Play!, CoffeeScript, Scalate, Jade et pour finir PhoneGap car tout ca tourne dans Safari Mobile.

Le tout est présenté avec beaucoup d’humour, à la fin de la session il présente une vidéo qui retrace toute cette aventure avec trois sessions de test en extérieur.

Ceylon

Dernière session de la conférence : présentation du langage Ceylon par Emmanuel Bernard et Stephane Epardaud.

Ceylon est un langage statique pour la JVM qui vient apporter des solutions à certains problèmes rencontrés avec Java.

Par rapport à Java, la syntaxe n’est vraiment pas chocante, le développeur Java ne sera pas chamboullé.

Parmis les fonctionnalités proposées, j’ai retenu :

Une protection contre les NullPointerException par le compilateur.

L’utilisation naturelle d’objects immuables.

Le type Union qui permet de combiner plusieurs interfaces.

Les propriétés : les accesseurs sont présents par défaut

… et plein d’autres choses sympas.

Pendant la session, Emmanuel annonce que le projet a maintenant un site web et a puplié son code sur Github.

Je n’ai pas encore regardé attentivement les autres langages (Kotlin et Fantom) mais celui ci me plait bien.

Un dernier mot : Harcelez votre manager, prenez des congés, changez de boite ou devenez indépendant mais allez à ces conférences

