Indépendant : assisté ou conseillé ?

J’ai été salarié pendant plus de 11 ans de la même société de service, c’était même mon premier employeur. Toutes les belles histoires ont une fin et après beaucoup de reflection, je suis devenu indépendant il y a quelques mois.

Comme beaucoup, je vais parler dans cet article de la création administrative de la société, mais bien entendu les premières choses à valider sont ailleurs :

Est ce que mon profil est recherché ?

Est ce que j’ai laissé une bonne image chez mes anciens clients ?

Est ce que je vais stresser comme dingue au premier intercontrat ?

Est ce que je vais savoir évoluer, prendre en main ma formation ?

Est ce que ca térrorise mon conjoint, est ce que ca compromet un projet immobillier ?

…

Une fois toutes ces questions passées en revue plusieurs fois, une fois décidé (vaincre le coté mou (c) (r) ™), il est temps de s’intéresser au coté administratif.

Je m’étais pas mal renseigné sur le Web notamment sur le touilleur express, sur les forums de freelance-info, et sur le site de l’apce. J’ai ensuite contacté un expert comptable avec qui des proches travaillent depuis une dizaine d’années. Rapidement je présente ma future activité, il me confirme que le statut EURL est bien adapté à ma situation, répond à mes questions, puis nous discutons des démarches de création de l’entreprise. Il me propose alors deux choix :

Le cabinet comptable prend en charge la rédaction des statuts et toutes les démarches, pour XXX €

Je rédige les statuts et effectue les démarches, guidé par mon expert comptable.

D’un naturel curieux et n’étant pas préssé par le temps, j’ai choisi la seconde solution. Je me suis basé sur les statuts types proposés par l’APCE, j’ai acheté les statuts d’une société du même type sur societe.com, ils étaient beaucoup plus verbeux mais me semblaient avoir le même sens. L’autre gros morceau est le formulaire M0 (Oui c’est un .do …). L’expert comptable me confirme les chapitres importants et les options fiscales et je peux enregistrer tout cela auprès du trésor public et des greffes du tribunal de commerce. Au dela de la petite fièretée d’avoir accompli tout cela, je pense que le plus important est d’avoir pleinement mené ce projet et de ne pas avoir été simple spectateur.

Environ 3 semaines plus tard, les extraits K-Bis arrivent dans ma boite aux lettres, je passe chez l’expert comptable pour discuter de la suite de notre collaboration et sur la lancée je décide de prendre en charge moi même la tenue de la comptabilité de la société. Ce n’est pas franchement moins cher que de tout déléguer au cabinet, mais j’ai envie de mettre en pratique les cours de comptabilité suivis lors de mes études. 6 mois plus tard (et autant de déclarations de TVA) je ne regrette absolument pas ce choix. Certes cela me prend un peu de temps, mais cela reste très raisonnable (quelques heures par mois), mais encore une fois je suis acteur des différents aspects de mon activité et ca me plait. Bien sur, le cabinet comptable m’a conseillé de nombreuses fois, nous avons rédigé les premières déclaration de TVA ensemble, et je n’aurai pas fait ce choix si l’expert comptable n’était pas ouvert à ce mode de fonctionnement.

Mon but n’est pas de critiquer ceux qui délèguent un maximum de choses ou même de vous conseiller de suivre le même chemin que moi, mais simplement d’expliquer que ce mode de fonctionnement est possible.

En ce qui concerne le détail de la procédure, un de mes amis a fait le même choix que moi et je pense qu’il a pris des notes plus détaillées que les miennes, je rajouterai un lien vers ses notes dès que l’article sera en ligne.

Advertisements