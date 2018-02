Mes premiers pas avec Qonto, le compte en ligne pour les pros

Ami lecteur, je me rends bien compte que cet article est très enthousiaste au sujet des services proposés par Qonto, sache que je suis un client lambda, je n’ai aucun avantage ou intérêt à communiquer en leur faveur. Je veux juste relater mon expérience de client de ce service bancaire.

Il y a quelques secteurs dans lesquels je suis un client un peu volatile, notamment banques, assurances et opérateurs de téléphonie mobile.

Il y a 7 ans, à l’approche d’un projet immobilier, j’ai quitté ma banque en ligne personnelle pour un établissement bancaire classique, dans lequel j’ai ensuite ouvert le compte de la société qui supporte mon activité de développeur indépendant.

J’ai été très satisfait de leurs services pendant plusieurs années, mais comme souvent ma satisfaction tenait aux personnes rencontrées et non pas à l’entreprise en elle même. La renégociation d’un prêt immobilier m’a laissé un goût amer, avec la désagréable sensation d’être un client captif.

A l’occasion d’une discussion avec des collègues indépendants, j’ai pu me rendre compte que je payais assez cher mes services bancaires professionnels, le tout pour une offre très classique, mes besoins dans ce domaine étant très basiques: virements, prélèvements, carte bancaire et chéquier, le tout avec une interface web. Deux mails plus tard, le tarif de ces services bancaires passait de 39,50€ à 17,00€, mais sous forme des ristournes dont je dois demander l’application régulièrement.

J’avais également trouvé une parade pour les frais de paiement hors zone euro en utilisant une carte bancaire N26.

Régulièrement, je cherchais sans succès une banque en ligne qui accepte les sociétés … et je ne trouvais pas. Pourquoi une banque en ligne ? Tout d’abord pour les outils en ligne: site web et application mobile. Si le moyen de communication principal est numérique, on peut imaginer qu’il sera bien conçu et que sa couverture sera totale. J’ai également un problème avec le concept de « conseiller bancaire ». Devoir passer par cet interlocuteur unique est souvent une source de ralentissements et de frustrations: « Désolé, il est en avec un autre client ». Je pensais aussi qu’un service en ligne serait avantageux niveau tarifs.

Bref, j’ai découvert très récemment le service de Qonto, un compte en ligne pour les sociétés, avec trois offres dont la première semble taillée pour mon usage: un compte, une carte bancaire, 20 virements/prélèvements, de l’authentification à deux facteurs, un site web et une appli mobile bien fichus. Seul le chéquier manque à l’appel, mais j’en utilise très peu et je vais peut être réussir à m’en passer complètement. Le tout pour 9,00€ par mois.

Est ce que quelqu’un a un retour d’expérience sur #Qonto https://t.co/tHGjsDe2S4 ? (Compte en ligne pour indépendants et PME) — Thomas Recloux (@thomasrecloux) 16 janvier 2018

Après une recherche de retours d’expérience sur Twitter, j’ai décidé de franchir le pas et je vais vous décrire mes premiers pas chez Qonto:

Mardi 23 Février, Je crée mon compte sur le site Qonto. La procédure est très simple, il faut saisir le SIREN de l’entreprise ce qui pré-rempli beaucoup d’informations et fournir une copie numérique d’une pièce d’identité. La signature des documents se fait en ligne.

Quelques minutes plus tard, le numéro IBAN est disponible, mais le compte n’est pas complètement utilisable en attendant la validation des mes informations.

Dans la foulée je vire des fonds depuis ma banque traditionnelle.

Mercredi 24 Février, le virement est reçu par Qonto, le compte est validé et ma carte bancaire est commandée.

La carte bancaire est d’ailleurs totalement paramétrable (Paiement en ligne, retrait d’espèces, paiement sans contact, paiement à l’étranger)

Jeudi 25 Février, la carte bancaire est expédiée.

Vendredi 27 Février, je reçoit la carte bancaire et l’active en ligne.

Samedi 28 Février, Premier paiement en ligne, je déclare le nouvel IBAN chez quelques fournisseurs (Téléphonie, assurances, …). Je dois contacter le support pour déclarer le mandat SEPA B2B à destination de la Direction générale des Finances publiques car le site web présente une anomalie … avec Firefox. Les équipes Qonto ont privilégié Chrome dans un premier temps.

TBC …

